Kuidas maamaja ostmiseks laenu saada

Keskustest kaugemal suurem omafinantseering

Renoveerimine võib minna kalliks

Põhjalik taustakontroll

Enne ostu tuleb selgeks teha, mis seisus on vara ja dokumentatsioon, näiteks kas ehitisregistri andmed vastavad tegelikkusele. Tasub küsida nõu ekspertidelt, kes oskavad hinnata, kui suurt summat võib vajada vara ja dokumentatsiooni kordaseadmine. Pangalaenu taotlemiseks tuleks ka renoveerimisplaan läbi mõelda. Millise aja jooksul plaanitakse tööd ette võtta? Mida saab ise teha, milleks on vaja palgata spetsialistid? Sellest kõigest oleneb kogu projekti eelarve ja panga finantseerimishuvi.

Lisakulud ja logistika

Tööturg seab piiranguid

Kuigi tänapäeval on paljusid töid võimalik teha ka kodukontorist, on maal sobivat töökohta leida keerulisem kui linnas. Samas on pangalaenu võttes kindla sissetuleku säilimine väga tähtis. Kui töökoht jääb samaks, tuleb olla valmis pikemateks sõitudeks ja seda tasuks enne ostu mõnda aega katsetada. Hea oleks enne maakodu ostmist veenduda, et elu maal kõigile pereliikmetele sobib. Tehtud ostuotsust hiljem muuta on väga keeruline, kui vara müügihinnast ei saa pangalaenu täies ulatuses tasuda.