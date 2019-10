Nädalalõpp toob Tallinna elektroonilist ilu ja valu

Tellijale

Laupäeva õhtul tumedaid biite ja tummiseid detsibelle pakkuv Body Machine Body, kus kõlav muusika on mõeldud eelkõige kaasa tantsimiseks, tegi festivali kujul algust kümme aastat tagasi. Toimumiskohti on sestpeale olnud mitmeid, aga tundub, et alates eelmisest aastast on üritus leidnud endale sobiva pesa Noblessneri rajoonis asuvas klubis HALL.

Tänavusel festivalil tuleb lavale seitse artisti ja kolm DJd kokku kuuest riigist, nende hulgas elus esimest korda Euroopas esinev Kanada rhythmic noise/tribal techno artist Wychdoktor, hitimeistritest Rootsi EBM/dark-electro-duo Cryo, techno’t neo-folgi ja rituaalsete rütmidega siduv Leedu viiking Vėlių ​Namai, Soome minimal wave/cold wave-bänd Lola Kumtus ning USAst pärit võimsahäälne darkwave-lauljanna Lynette Cerezo, kes esineb koos oma Berliini kolleegidega ühisnimetaja all Bestial Mouths.

Tagasituleku lavale teeb kodumaine Plastic Whore, kes esitab spetsiaalselt kõnealuse festivali puhul oma 15 aastat tagasi ilmunud kultusalbumit «Wet Planet». Oma debüütkontserdiga tõmbab festivali käima peakorraldaja Anders Meltsi uus muskelmuusika alias Kirurg. Peale artistide osa lõppu esitavad kuni pühapäeva hommikuni jõus oleva kutse tantsule DJd Neoondreed, Shiftwind ja 4-got-10.

Body Machine Body peakorraldaja Anders Melts lausus Postimehele, et kava on kokku pandud suure hoole ja armastusega, kuid kõige suuremat pinget pakub talle endale võimalus näha ning kuulda uues ja superägedas kooseisus Bestial Mouthsi vahetult enne nende uue EP ilmumist. «Ka Cryo uue plaadi kraami tahaks väga elavas esituses kuulda. Vėlių Namai lubas lisaks oma hüpnootilisele loomingule lavale panna 150 küünalt, 30 viirukit ja kuus kolpa. Plastic Whore’i reunion on midagi, mille puhul poleks osanud oodata, et seda veel selle elu sees kuulda ja näha saab. Wychdoktori muusika on megakaasakiskuv ja üks parima saundiga asi mu meelest üldse.»

Juba eile alanud ning pühapäeva õhtuni kestev muusika- ja helikunstifestival Üle Heli on Body Machine Bodyga võrreldes ajaliselt ja geograafiliselt laialivalguvam, ent sisulises plaanis süvitsiminevam.

Ürituse peakorraldaja ja kunstiline juht Aivar Tõnso ütles, et Üle Heli eesmärk on uurida muusika ja heli tähendust ning seoseid teiste kunstivaldkondade ja ümbritseva keskkonnaga. «Nende n-ö heliüleste tasanditega tegelemisel ja festivali programmi koostamisel on seni abiks olnud teemafookused. Need on eri aastatel üksteisest orgaaniliselt välja kasvanud ja olnud ühel või teisel moel seotud heli ja ruumi vaheliste seoste avastamise ja kaardistamisega nii füüsilisel kui ka mentaalsel tasandil.»