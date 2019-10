Salvei aitab saja haiguse vastu

Tellijale

Legendi järgi võttis salvei oma puhma alla Herodese sõdurite eest põgeneva jumalaema Maarja koos Jeesusega ja selle eest kinkis jumal talle ravivõimed, et inimestele head teha.

Aedsalvei (Salvia officinalis) on huulõieliste sugukonnast, hallikasroheliste lehtedega ­20–60 cm püsik, mis õitseb alates teisest aastast juulis. Õied on sinakaslillad. Taim on pärit Vahemere maadest.