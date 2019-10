Muinsuskaitse päästab maailma suurimat gobelääni

Tellijale

Laguneva linnahalli üheks ehteks on suure saali eesriidena kasutusel olev Enn Põldroosi loodud gobelään «Inimeste elu», millega võrdväärset ei teata maailmas olevat. Linnahallis on temperatuur vaid mõni kraad soojem kui väljas ning paljudes kohtades tilgub laest vett. See pole ühele tekstiilikunsti pärlile kindlasti sobiv asukoht, kuid Põldroosi 1985. aastal loodud teos on nii monumentaalne, et selle hoiustamiseks ei ole Eestis sobivat kohta.