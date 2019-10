Tellijale

Asi läks palavaks päev varem, kui Tartu piirkonna juhatus Monica Rannaga kohtus. Otsusele ta erakonnast välja arvata jõuti seepärast, et Tartu juhatuse arvates ei kuula Rand kohaliku juhtorgani sõna. Nimelt on Rand keeldunud allumast piirkonna juhi Jaan Tootsi ettepanekule abilinnapea ametist tagasi astuda, kuna ei osutunus valituks piirkonna juhatusse. Rand ütles vahetult pärast teisipäevaõhtust koosolekut Tartu Postimehele, et koosolek oli tema jaoks alandav. Tartu piirkonna juhatuse liikme Rein Koka arvates alandamist aga ei olnud. «See asi on niisugune jonni ajamine rohkem, ma arvan, et see oleks lõppenud palju ilusamini, kui poleks jonnimist olnud. Kõik on ju inimesi vahetanud,» ütles Kokk.