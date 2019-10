Berliin mäletab müüri ja pisaraid

Tellijale

Berliin on Eestist kiviviske kaugusel. Niivõrd lihtne on tänapäeval hüpata lennukile ja veeta nädalavahetus ühes Euroopa metropolidest. Nagu suurlinnale kohane, leiab iga külastaja sealt just seda, mida ta otsima läheb. Pered satuvad vaimustusse loomaaiast, peohuvilised leiavad üles Kreuzbergi techno-klubid, kultuurilembesed veedavad päeva muuseumisaarel ning võrratute maitsete jahtijad võivad näiteks Sudaani toitudel hea maitsta lasta.