Looduskaitsja: kohalike toetus määrab edu

Euroopa naaritsad on Hiiumaale sisse elanud ja käivad esialgsed ettevalmistused nende Saaremaale asustamiseks. Bioloog ja looduskaitsja Madis Põdra on pikalt osalenud euroopa naaritsa kaitses nii Eestis kui Hispaanias, kus ta praegu elab. Ta vaatleb Hiiumaal tehtut nii lähi- kui ka üldvaates.

Kuidas hindad Hiiumaale naaritsa (taas)asustamise senist kulgu?

Naaritsa loodusesse asustamist Hiiumaal võib pidada päris edukaks. Viimastel aastatel ei ole naaritsaid Tallinna Loomaaia paljunduskeskusest enam juurde toodud, sest asurkond saab juba iseseisvalt hakkama. Iga-aastane seire on näidanud, et liik on levinud enamikel Hiiumaa jõgedel-ojadel ja ka looduses sigimise kohta on viimastel aastatel päris palju andmeid.

Mis on taganud projekti edu?

Üks olulisemaid tegureid on arvatavasti olnud see, et projekti algusest saadik on meil tulnud õppida ja oma tegevust kriitiliselt hinnata, korrigeerida. Selline kohanemisvõime on ühe liigi taastamise juures oluline. Muidugi, hea kontakt paljunduskeskuses ja looduses töötavate inimeste vahel on olnud tähtis ning loomulikult hiidlaste positiivne suhtumine. Ilma kogukonna toetuseta oleks võimatu midagi taolist ette võtta.

Millised on olnud tagasilöögid?