Peep Lillemägi: Hiiumaa võttis suuna mahesaareks saamisele

Tellijale

Sellesuvine palavus Lääne-Euroopas kergitas kuumarekordeid. Euroopa Komisjoni vastne president Ursula von der Leyen on lubanud kliimamuutusega tõsiselt tegeleda ja seab sihti, et aastaks 2050 oleks Euroopa majandus süsinikuneutraalne. Otsused, mis selle eesmärgi nimel tehakse, puudutavad kõiki ja loovad lisaks vajadusele muutuda ka uusi võimalusi.

Eesti ei jää puutumata. Peaminister Jüri Ratas avaldas intervjuus Postimehele arvamust, et kliimamuutusest saab järgmiste valimiste üks peateema Eestiski, nii nagu see juba oli Soomes või europarlamendi valimistel mitmes teises riigis. Lapsed uurisid Paides arvamusfestivalil meie presidendilt, kuhu lähevad maailmas need, kes kliimamuutuse tõttu oma kodus enam elada ei saa.