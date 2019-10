KOMMENTAAR. Tugeva juhi ihalus eristab Soomet ja Eestit Skandinaaviast

Soome ühines Põhjamaade koostööga 1930. aastatel ja on sestpeale pidanud tähtsaks kuulumist Põhjala viisikusse. Eesti on omakorda pürginud Põhjamaade mainekasse klubisse alates 1990ndatest. Nüüdseks on Soome ja Eesti poliitilises kultuuris üllatavalt palju ühisjooni, kuigi kahtlemata ka erinevusi.