Meie venelaste edulood

Tellijale

Suržikova tunnistab, et tegelikult oli see ETV+i peatoimetaja Jekaterina Taklaja idee – portreteerida ühtviisi nii eestlaste kui ka venelaste seas tuttavaid ja omal alal silmapaistvaid Eesti inimesi, kelle emakeeleks on vene keel.

«Ühest küljest tundub mulle, et siinsete venelaste seas napib arvamusliidreid. Ega väga ei teata neid, kes on edukad, positiivsed ja kel on mõtteid, kuidas elu Eestis edendada,» nendib Suržikova ja lisab, et teisalt soovib ta oma filmidega muuta mõttelaadi, et edukaks saamiseks peab ilmtingimata Eestist lahkuma, olgu siis läände või itta. Et võõrsil on justkui rohkem võimalusi midagi suurt korda saata kui kodumaal.