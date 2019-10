Labasevõitu kompott tuntud õudukaklišeedest

Tellijale

Urmas Eero Liivi («Must alpinist») käe all valminud teos üritab uhke tiitli auga välja teenida ja annab endast parima, et ükski vaataja ei mühataks saalist välja astudes: «Seda nüüd küll mingisuguseks õudukaks nimetada ei saa!» «Kiirtees põrgusse» on tegevus asetatud kurjakuulutavalt müstilisse Eesti loodusse, peategelased seisavad vastamisi põrgulike üleloomulike jõududega ning potentsiaalsete mõrvarelvadena on välja käidud nii kirves kui ka mootorsaag. Tulemuseks labasevõitu, kuid ajaviiteline kompott kõigile tuntud õudusfilmiklišeedest, mis leiab kahtlemata poolehoidu koomiliste friigifilmide fännide seas, kuid võib kultuursemalt meelestatud vaatajale pigem võõristavalt mõjuda, sest film ületab teadlikult hea maitse piire ning hoidub liigsest kunstilisest peenutsemisest.