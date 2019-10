Tellijale

Veidi järele mõelnult otsutasin, et jään oma sõnade juurde. «Kiirtee põrgusse» tõestab, et Eestis on võimalik teha ja tehaksegi täiesti professionaalsel tasemel stiilipuhast žanriõudust. Senised žanrifilmi katsetused (alates kas või Ilmar Raagi «Tapvast Tartust», 1998) on jäänud ikkagi natuke ebalevaks ja hõredaks. Üks põhjus on mõistagi rahastus, aga teine see, et tegijad tahaksid pärast tehtut siiski säilitada teatava tõsiselt võetavuse. Sisetsensuur. Andku kõik, kes end siin ära tundsid, mulle andeks.