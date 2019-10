Sangari juht: massbrändid laulupeoks särki ei tooda

Sangari juht Raul Saks (40) peab kodumaise särgitootja eeliseks võimet luua just meie inimestele tähenduslikke riideid – näiteks särki laulupeo auks, millel ei ole kujutatud laulukaart ega -koori, vaid hoopis puuriita. Toote kirjelduses seisab: «Igal teisel eestimaalasel on hoovis skulptuur. See skulptuur on puuriit. Ürgne kunstivorm demokraatlikul viisil. Riida ladumine on läbinisti meditatiivne tegevus, ja riidale saab rasketel hetkedel alati toetuda.»