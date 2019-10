Jaak Jõerüüdi osav mäng

Tellijale

Pigem annab Jõerüüdi romaanile teatud noodivõtme moto, mis on võetud Julian Barnesi romaanist «Aja müra». Ja Jõerüüdi romaan algab motiiviga käte värisemisest, millel Barnesi romaanis on väga tähenduslik roll. Kuigi moto ise – «Seda ei või olla, sest seda ei või kuidagi olla, nagu ütles major, kui nägi kaelkirjakut» – annab pealtnäha teisi konnotatsioone, on oluline just see teos, kust moto pärineb.