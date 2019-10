Siseminister Mart Helme (EKRE) kinnitas eile, et haridusministeeriumi plaan kaotada põhikooli lõpueksamid ei lähe läbi. Helme sõnul on otsus koalitsiooninõukogus põhimõtteliselt vastu võetud. «Koalitsiooninõukogus on jah seda teemat arutatud ja leitud, et see oleks mõistlik,» sõnas Helme.