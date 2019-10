Eesti 200 nopib parlamendierakondade toetajaid

Tellijale

«See võib olla midagi sarnast nagu Vabaerakonnal aastal 2015, kui nende reiting pärast valimisi kasvama hakkas,» ütles Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog. Tema sõnul võib Eesti 200 koguda toetajaid just sellepärast, et nad ei kuulu riigikokku. «Nad võivad olla lihtsalt puhas alternatiiv, kes ei ole oma mainet rikkunud,» lisas Voog.

Valitsusse kuuluval Isamaal on toetajaid pärast valimisi Eesti 200st stabiilselt vähem olnud, ehkki erakonna liikmed esinevad meedias igal nädalal, enamasti pensionireformi teemal. Nende toetust see aga tõstnud ei ole ja oktoobris hääletanuks Isamaa poolt 6,2 protsenti küsitletutest. See teeb neist kõige ebapopulaarsema parlamendierakonna.