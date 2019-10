Vana ja väärikas tegija lahkub Eestist

Tellijale

Eile sai avalikuks, et üks Eesti tuntuimaid reisikorraldajaid Aurinko lõpetab pärast talvehooaega Eestis tegevuse. Põhjuseks tõi ettevõte, et Soome emafirma Aurinkomatkat OY on pühendunud jätkusuutlikule tegevusele ja kasumlikkusele ning püüab pidevalt parandada tõhusust ja tootlikkust. Seega jätkatakse tegevust vaid Soomes. Laiemalt võib põhjust otsida ka ettevõtte majandustulemustest – Aurinko OÜ kukkus eelmisel aastal 9,8 miljoni eurose müügitulu juures ligi 744 000-eurosesse kahjumisse.