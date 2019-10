Tellijale

Šoti firma MacRebur on plastgraanulitega asfaldisegusid turustanud alates 2016. aastast, võites juba samal aastal ka Richard Bransoni algatusel ellu kutsutud Virgin Voomi idufirmade konkursil peaauhinna. Praeguseks on nad rajanud sadu ja sadu miile teid. Sellel aastal näiteks on nad Ühendkuningriigis tootnud üle 300 000 tonni jagu asfaldisegusid. Kuigi Tallinnas asfalteeritud 75-meetrine teelõik on mõeldud jalakäijatele, kinnitas firma esindaja Gordon Reid Postimehele, et muidu keskenduvad nad just maanteedele.