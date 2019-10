Tõestamise hooaeg maailma tippklubis. Täht lööb särama?

Tellijale

«Poola läksin noormängijana. Treener (Gheorghe Creţu – toim) tõi mind Lubinisse kolmanda-neljanda nurgaründajana ja mul ei olnud suurt vastutuskoormat, sest siis tuli võidelda väljakule pääsemise nimel. Perugias on mul võib-olla samasugune olukord, sest pean ennast iga päev tõestama, kuid suurem surve on teistel meestel. Kindlasti alustan senise karjääri kõige tähtsamat hooaega,» kommenteeris Täht, kes saabus Perugiasse 24. septembril ja on pidanud uue koduklubi särgis juba mitu kontrollkohtumist. Hooaja avamäng on eeloleval pühapäeval.