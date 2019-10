Tellijale

«Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude algatatud uurimised meie pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et me oleksime protsessi kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse. Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest,» kirjutas tööasjus USAs viibiv Helme sel nädalal ootamatult sotsiaalmeedias. Rahandusminister Martin Helme sõnul on kõige suurem just Eesti mainele ja majandusele tekitatud kahju. Tema kinnitusel käib jutt vähemalt sadadest miljonitest, aga võib-olla lausa miljarditest.