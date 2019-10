Klandorf tegi TLT kohta politseile kuriteoteate

Tellijale

Keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Barbara Lichtfeldt kinnitas, et politsei on TLT kohta kuriteoteade saanud. «Politsei teeb koos prokuratuuriga kümne tööpäeva jooksul otsuse, kas menetlust alustada,» ütles ta.

«TLTs on viimase aasta jooksul tehtud mitmeid muudatusi alates hangetest kuni dokumendisüsteemideni, et korruptsiooniriski vähendada. Paraku näitas TLT sisekontrolöri aruanne, et vaatamata uuendustele ei ole kõik tehingud ja laoarvestus siiski läbipaistvad ning on ruumi kahtlustele, mille kontrollimise pädevust ei ole TLTs ega Tallinna linnavalitsuses,» ütles Klandorf.