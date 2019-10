Tellijale

«Ja see tähendab, et pole mingit vajadust ajapikenduse järele. See on aus ja tasakaalustatud lepe,» jätkas Juncker. Tema sõnul on kaitstud nii rahu Iirimaal kui ka ühisturg ning EL ootab kannatamatult tulevase vabakaubandusleppe kõnelusi brittidega.