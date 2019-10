Martin Laine: TTÜ tõekomisjoni õpetlik karuteene Eesti teadusele

Ragnar Nurkse rahastamisskandaal oli võimalus avalikult tunnistada, et on satutud kriisi. Oleks TTÜ seda kohe teinud, räägiksime ehk juba suurematest probleemidest ning võimalikest lahendustest, kirjutab följetonlikus analüüsis Postimehe ajakirjanik Martin Laine.

Olge loomingulised. Isesõitvaid busse uuriv teadlane võib rääkida, et isesõitev buss on targa linna lahendus. Targas linnas tuleks targasti kasutada ka avaandmeid ja e-valimisi. Seega võib tema saada raha mis tahes projektist, sest tema tegevus on loogiline jätk e-valimiste ja avaandmete projektidele.

Tegelikult on see kõik sama asi. Ühine rahakott. Maksa isesõitvate busside uurijale e-valimiste projektist või e-valimiste uurijatele avaandmete projektist. Peamine on, et raha üle ei jääks.

Olete ehk kuulnud väidet, et internetientsüklopeedias Wikipedia on võimalik igast artiklist jõuda vähemalt viie klikiga Jeesus Kristuse või Adolf Hitlerini. Samast loogikast lähtub sotsiaalteaduste rahastamine, kuna ühe valdkonnaga tegelevas instituudis on võimalik pea alati loogilist rada pidi jõuda ühest teadusprojektist teiseni, kust oli vaja parasjagu raha võtta.

2. Loominguline ülesanne: selgita, et projekt A on ka projekt B

Ühtlasi teen ettepaneku teha see praktika kohustuslikuks kogu Eesti teaduses (kui see juba ei ole), ning olen kindel, et meie teadusrahastuse probleem leiab peagi lahenduse.*

Esiteks võib raportist ilmneva alusel eirata igasugust hädakisa selle üle, et meie teadlasi piinatakse liigse bürokraatiaga. Vastupidi – teadlaste töö sisaldab mänguruumi enam kui ükskõik kelle teise oma avalikus sektoris. Eriti suurepärane on seis sotsiaalteadlastel, sest ega tegu ole müüriladumisega, kus tulemused oleksid arusaadavad.

TTÜ uurimiskomisjoni raportit lugedes on siiralt hea meel selle üle, kui hästi on olukord Eesti teaduse rahastamisega tegelikult.

Kui mõni tülikas doktorant tuleb plõksima, et miks keegi teine saab raha töö eest, mille tema juba ära tegi, tuleb talle öelda, et ta on loll. Tegelikult tegeles ta projekti raamistikust publikatsioone uhades vaid demoga ja teadlased tegid taustal tegelikult rasket tööd, lõid konteksti ja sünergiat.

Kui jääte siiski vahele (tõenäosus on väike), siis peate ilmselt koolitusele minema. Kindlasti ärge unustage igal võimalusel öelda, et need ajatabelid on üldse nõmedad ja ebavajalikud.

Kolmas mees reisib mööda maailma ringi projekti A raha eest, aga konverentsil esitleb slaide, millele on märgitud, kuidas tema instituut tegeleb näiteks ka projektiga B ja C.

E-valimisi uuriv teadlane ütleb, et e-valimised on ju puhas e-valitsemise teema. Ka avaandmeid kasutatakse e-valitsemises. Seega võin ma raha saada ka avaandmete projektist.

5. Veel abivahendeid: lollus ja kaudne kulu

Aga nii käitudes võib ju juhtuda, et mingit tegevust on rahastatud topelt? See on okei. Projektiraha ristfinantseerimise tulemusel on aruandlus lõpuks omadega niikuinii nii sassis, et kellelgi ei saagi olla olukorras adekvaatset ülevaadet, ning see on tugevus, mitte nõrkus.

Kui sellest sigrimigrist mingi ime läbi mingisugune topeltrahastamine siiski selgub, siis on tegu inimliku eksimusega. Kuigi projekti võivad ellu viia oma ka ala helgeimad pead üle Euroopa, ei tasu kunagi teadlaste rumalust alahinnata. Albert Einstein olla öelnud, et inimese rumalus on piiritu, ja nendes raamides tulekski tegutseda.

Võib juhtuda, et pärast seda kõike jääb ikka mingisugune tülikas probleem üles. Noh, ütleme, et kaks teadlast ei suuda isegi väga loominguliste seoste kaudu oma palgaraha õigustada ja ütlevad paraku avalikult välja, et neil pole projektiga mingit pistmist.

Selleks tarbeks on olemas niisugune raamatupidamise mõiste nagu «kaudne kulu». See on katuseraha, mille alla võib lükata kõik kerkivad probleemid, ja kui õigel hetkel isegi ei taibanud seda teha, siis ütled tagantjärele vaid: ups, väike raamatupidamislik eksimus.

Lõppsõna: karuteene Eesti teadusele

Kui tõsiselt rääkida, siis TTÜ Ragnar Nurkse instituudi rahastamisskandaal oli võimalus avalikult tunnistada, et on satutud kriisiolukorda. Ülikooli osakond oli viidud äärmuslikku olukorda, millest nad võtsid küsitavate meetodite abil maksimumi. Oleks TTÜ seda kohe tunnistatud, räägiksime ehk tänaseks päevaks juba olulisematest ja suurematest probleemidest ja võimalikest lahendustest.

Nüüd on sõnum avalikkusele saadetud: kõik, mis toimus, on okei. Leian, et kui TTÜ komisjoni seisukohad peavad vett, ei pea Eesti teadusmaailm raha pärast sugugi muretsema. Nii võib teate-küll-millest saia teha küll. Jääb üle vaid kõigile suurema teadusrahastuse soovijatele soovitada: rohkem loomingulisust!

Et niisugune loomingulisus ainult pisendab kunstlikult meie teaduses haigutavat üüratut auku – ei tea, kelle mure see küll olla võiks?