«Pead enne minekut mõtlema, et võid surma saada!»

Mina ei teadnud midagi. Arvasin, et seal on mingi elu. Välja arvatud see, et neil kõigil on päikesepatarei, mille taha on ühendatud telefon. 85–90 protsenti rahvast on kirjaoskamatu, aga 90 protsendil meestest on telefonid. Ükskord küsisin tõlgilt, et kui nad kirjutada ei oska, kuidas nad siis oma kontakte telefoni kirja panevad. Tõlk ütles, et see käib umbes samamoodi nagu meie «Maleva» filmis, kus haritud mees Uru oskas oma nime rohkete vigadega kirjutada. Nii nad kirjutavadki.