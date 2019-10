Filmikunst kui maaelu sariahistaja ja väljasuretaja

Tellijale

Linnastumise põhjus on kinokunst, postuleerib margus Haav oma essees ning tõestab väidet. Arhetüüpne maainimene on midagi pahaendelist, kummalist ja ähvardavat. Kui linnainimene juhuse tahtel või omast mõtlematusest sattus puruks rebima kardina, mis eraldab turvalist linnaelu jubedast maakeskkonnast, on tagajärjed kiired, vältimatud ja pöördumatud. Kinokunst elu väsimatu peegeldajana kultiveerib, dokumenteerib ja presenteerib seda arvamust oma esimestest päevadest saadik. Loomulikult on see kõik jätnud oma kustumatud jäljed inimese kui liigi kollektiivsesse alateadvusse. Millest siis jutustavad filmid, mille tegevus on paigutatud maapiirkondadesse?