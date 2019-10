Nädala plaat: Pixiese elurõõmsalt söövitav dünaamiline müra

Tellijale

Muidugi on pisut kummaline, et tegemist on 1986. aastal kogunenud ja juba varases nooruses rokiajalukku väga olulise jälje sisse müristanud kollektiivi alles seitsmenda albumiga. Tundub, nagu oleks Pixies üsna mitme põlvkonna olulise sümboli ja maamärgina kogu aeg olemas olnud.

Bostonist pärit Pixies on muidugi legend, kellel poleks vaja olnudki pärast oma esimesi albumeid kaheksakümnendate teisel poolel enam eriti midagi teha. Just Pixies oli bänd, kes pani paika kõik need olulised parameetrid ja kesksed kriteeriumid, mille järgi hakati edaspidi mõõtma ja hindama alternatiivroki kvaliteeti. Albumid „Come On Pilgrim“ (1987), „Surfer Rosa“ (1988), „Doolittle“ (1989) ja „Bossanova“ (1990) on kõik absoluutne klassika. Pixiese puhul meenub millegipärast alati ka see, et tegemist oli Kurt Cobaini lemmikbändiga.