Mesikäpp: komandeering Nirvaanasse

Sellistel kohtumistel kerkis aga esile uus lugejaid huvitav teema, nimelt Nirvaana. Nirvaana kohta esineb väga palju legende ja väga vähe tõtt. Paljud arvavad, et see on igav laiskade paksude meeste maa, kus vahitakse päevad läbi naba. Sellist imagot on suuresti loonud suveniirid, mis kujutavad narkouimas paksu meest. Mõned reisibürood aga reklaamivad Nirvaanat nagu mingit õnnemaad, kus on mõnus päevad läbi muretult vedeleda ja lulli lüüa.