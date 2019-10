Tellijale

Tuli meelde, kuidas väikese poisina koos vanaisa ja tädiga Abja laadal käisin. See oli päris ammu, vist kusagil 1990. aastate alguses! Seal laadal oli üks suur ja uhke telk, kus sees tegutses ennustajamutt. Ennustajamutt käis meile peale nagu uni, et me laseksime tal tulevikku ette kuulutada, aga kuna see oli kole kallis teenus, siis tädi ei raatsind maksta. Lõpuks kui ennustajamutt ka ei viitsind enam meiega jännata, siis ta võttis ühe sellise värvilise kivi, ütles, et peaksime kindlasti õnnekristalli ostma, kui tahame eluga pääseda.