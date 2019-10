Kolmanda hooaja kangelane

Tellijale

Kui Leo Varadkar üleeile õhtul sadade Brüsselisse kogunenud ajakirjanike ees tunnistas, et väikeriigid pelgavad suurtesse organisatsioonidesse astudes, et nad neelatakse seal alla, aga Iirimaa on kolme Brexiti-hääletuse järgse aasta jooksul kogenud, kuidas EL tema eest viimse veretilgani võitleb, paistis see esmapilgul lihtsalt üdini liigutav.