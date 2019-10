Sultani sõjakavalus

Türgi presidendil Recep Tayyip Erdoğanil on põhjust endale rahulolevalt õlale patsutada: mis siis, et tema USA ametikaaslane Donald Trump kiitleb, rind puhevil, oma hiilgava Süüria-strateegiaga, on tegu ikkagi Erdoğani plaaniga, mille elluviimiseks on Trump lihtsalt ise sellest aru saamata peaaegu kogu töö ära teinud.