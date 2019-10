Võitlus tuuleveskitega

Seda võib näha omade poolt noa selga löömisena, nagu Rand on Tartu Postimehele öelnud, aga võib näha ka kui uue meeskonnajuhi soovi panna paika oma meeskond. Võib vaid ette kujutada, kellele ja milliste lubaduste vastu võlgneb Toots oma ülekaaluka valimise piirkonna juhiks. Jagamisel on abilinnapeade kohad, aga ka nõunike positsioonid. Lubadusi tuleb täita.

Seetõttu on ka raske näha, et Rand saaks lahkumisavaldusest lõpuni pääseda. Ühel hetkel on tema see, kes küünilise poliitilise reaalsuse vastu seismisega kahjustab erakonda ja Tartu koalitsiooni Reformierakonnaga. Poliitiku tööelu on lihtsalt selline. Ametikoht sõltub valimistest ja kokkulepetest.