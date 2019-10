MyFitnessis kutsetunnistus ühel treeneril seitsmest

Tellijale

Eesti tuntuima spordiklubi MyFitnessi ligi 230 treeneri nime kõrvutamisel Eesti spordiregistri treenerite alamandmekoguga selgub, et treeneri kvalifikatsioon on neist vaid umbes 30-l. Kuigi kõik need enam kui 200 juhendajat spordisaalides reklaamivad end treenerina, ütleb spordiseadus, et treener on vaid see sportlasi ja harrastajaid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon.