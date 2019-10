Lasteaedu kummitab nõuka-vaim

Tellijale

Liiati arvestab uue õppekava projekt vaid kolme- kuni seitsmeaastastega, kuigi praegune käsitleb alusharidust sünnist saati. Ilmselt ei teadnud uue õppekava loojad – kellest lasteaias ei tööta ükski! –, et tänapäeval käivad lasteaias ka alla kolmeaastased. Muud selgitust sõimelaste väljajäämisele ei osanud lasteaednikud välja pakkuda.

Haridusministeeriumi hariduskorralduse osakonna juhataja Ingar Dubolazov kinnitas, et kuigi õppekava tööversioon arvestab vaid kolme-kuni seitsmeaastaseid, peab õppekava lõppversioon käsitlema ka nooremaid.

«Eesti lasteaiandus on väga heal järjel. On täiesti üllatav, et uue õppekava koostajatel ei tundu olevat aimugi, mis meie lasteaedades tehakse,» ütles lapsekeskse hariduse programmi Hea Algus koolituskeskuse koolitusjuht Taimi Schmidt.