Tallinn keelab tänaval lehepuhuri kasutamise

«Me viime üsna varsti Tallinna uue heakorra eeskirja linnavalitsuse istungile kinnitamiseks ja selles eeskirjas saab see asi olema varemast täpsemalt paika pandud,» ütles ameti juhataja Ain Valdmann. Ta ei tahtnud võimalikest piirangutest veel lähemalt rääkida, öeldes vaid, et eeskuju võetakse Põhjamaadest.

«Soomes võeti juba kümmekond aastat tagasi linnade kaupa vastu otsus, et lehepuhureid võib kasutada ainult parkides ja haljasaladel ja ainult sügisel lehtede langemise ajal. Tänavatelt me tahame lehepuhurid igal juhul ära saada. Siin vajab arutamist veel, kuidas eeskirja täitmist kontrollida ning millised on sanktsioonide selle rikkumise korral,» lausus Valdmann.

Ta lisas, et üks probleem lehepuhurite kasutamisel on müra, mis häirib paljusid inimesi. Teiseks keerutavad lehepuhurid ka palju tolmu üles ning see on tervisele kahjulik.