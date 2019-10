Briti parlament annab hinnangu Johnsoni müügimehetööle

Alates sellest, kui Brüsselist tuli üleeile sõnum, et Euroopa Liit (EL) ja Briti peaminister Boris Johnson on saavutanud kokkuleppe uue Brexiti-leppe asjus – tõsi, erinevus eelmise, Theresa May leppeversiooniga on üsna napp –, on Londonis käinud agar lehmakauplemine, kuid tänase hääletuse eel pole endiselt selge, kuhupoole kaalukauss kaldub.