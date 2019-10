Tellijale

Kui 40 protsendis Eesti leibkondadest on vaid üks liige, siis Euroopa sotsiaaluuringu järgi elab praegu üksi umbes veerand Eesti elanikkonnast (2016. aastal 23 protsenti). Euroopas annab see Soome järel kõrge teise koha.

Noorte seas on näha üksikute arvu pidevat kasvu. Vaid Soomes, Rootsis ja Austrias elab üksi rohkem noori inimesi kui Eestis. Ainult majanduskriisi ajal langes korraks Eesti üksi elavate noorte arv. Kui üksi elamise populaarsuse taga peitub ühelt poolt majanduslik edu, siis terapeutide sõnul on üksildus praeguse aja üks suurimaid probleeme ja seda mitte vaid üksikute inimeste seas.