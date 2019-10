Tellijale

«Pöidlaimemine ei ole 2009.–2019. aasta Suure Pullituru (tõusva turu – T.O.) ajal rahuldav tegevus,» kirjutas investeerimisfirma Wedgewood Partners investeeringute juht David Rolfe. «Suur Pull oleks võinud olla härraste Buffetti ja Mungeri karjääri erakordseks lõppvaatuseks,» lisas ta. (Charlie Munger (95) on Berkshire’i pikaajaline nõukogu aseesimees. Buffett on 89-aastane ning eeltoodud tsitaadid sisaldavad raskestitõlgitavat sõnademängu ja Heinzile viitavat sarkastilist idioomi, mis vihjab Berkshire’ile suurt kahjumit toonud ketšupitootja ülevõtmisele.