Ookeanitagused tippmeeskonnad on mitu nädalat kontrollmänge pidanud, spordisõbra ootusärevuseks on põhjust kamaluga: mida suudab New Orleansi Pelicans koos suvise drafti esimese valiku Zion Williamsoniga, kas Euroopa superduo Luka Dončić –​ Kristaps Porzingis tõstab Dallas Mavericksi loodetud kõrgustesse ning kas legendaarne Los Angeles Lakers on võimeline pärast kuueaastast pausi taas vähemalt play-off’i murdma?