Peeter Helme: lugemine polegi alati lugemine

Harvardi ülikooli kirjandusteadlane Leah Price avaldas äsja raamatu «Millest me räägime, kui me räägime raamatutest» («What We Talk About When We Talk About Books»). Selles käsitleb ta teemat, mis on kaude seotud ka Eesti avalikkuses hiljuti esile tõusnud aruteluga, mis puudutab lehtede kojukannet. Nimelt: kui palju on tänapäeval kombeks lugeda, kuidas loetakse ja kas seejuures eelistatakse trükikirja või digitaalset teksti.