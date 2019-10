Els Heinsalu: ega teaduspõlgurid kao kunagi

Tellijale

Peaaegu 15 aastat on Priit Ennet teinud Vikerraadios saadet «Labor», kus saatekülalisteks on Eesti teadlased, kes räägivad oma teadustööst. Samuti on meil «Kukkuv õun» Kuku raadios, «Novaator» ja «Horisont»... Televiisorist saab «Uudishimu tippkeskuse» vahendusel just Eesti teadlaste tehtavast kuulda ja näha. Teadusest kirjutatakse isegi päevalehtedes ja naisteajakirjades, tegutseb Eesti Teadusajakirjanike Selts... Sellest hoolimata leidub ikka keegi, kes kurdab, et me ei kuule Eesti teadusest midagi.

Sellise kurtmise peale meenub mulle hea sõber, kes humoorikalt tunnistas, et kui abikaasa ootas last, siis nägi ta tänaval ainult lapseootel naisi – pea kõik vastutulijad olid rasedad; kui aga lapsuke oli sündinud, kadusid rasedad kui vits vette ja tänavad olid korraga ainult lapsekärudega jalutajaid täis. Nii et kui keegi kurdab, et Eesti teaduse kohta ei kuule midagi, siis tundub, et ainuke rohi selle vastu on endal teadustöö tegemine käsile võtta.