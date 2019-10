Aune Valk: kolm müüti kõrgharidusest

Tellijale

Kõrghariduse rahastamise ja vajalikkuse üle on puhkenud hoogne arutelu. Ülikoolid ütlevad, et raha on puudu, ja mitte natuke, vaid kümneid miljoneid. Poliitikud on enamasti sellega nõus. Kuna raha juurde leida on raske, püütakse palli ülikoolidele tagasi visata, öeldes, et ülikoolid on tekkinud olukorras ise süüdi. Ette heidetakse seda, et õpetatakse valesid asju, et sama asja õpetatakse mitmes kohas (Mailis Reps 27.09 Postimehes) ja et õpetusest on vähe kasu (Jaak Valge 29.09 ERRis).