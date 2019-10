Eesti krevetipüüdja naaseb üle pika aja Loode-Atlandile

Eesti lipu all seilav kaugpüügilev Reval Viking. FOTO: Reyktal

Eesti krevetipüüdja AS Reyktal alustab taas kaugpüüki Loode-Atlandil, mille varud on üle pikkade aastate taastumas. Viimati püüdsid Eesti lipu all seilavad kaugpüügilaevad Loode-Atlandi NAFO 3M püügipiirkonnas krevette ligi kümme aastat tagasi.