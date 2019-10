Tellijale

Probleem Perlingu jätkamisega on valitsuses tasasel tulel keenud juba valimistest alates, ent jõuab just sel nädalal kriitilisse punkti.

Nimelt on Perlingu viimane tööpäev 31. oktoobril. Kui kolmikliit tema ametis jätkamises või väljavahetamises konsensusele ei jõua ega lähe teised kaks ka EKRE tahte vastu, on Eesti kümne päeva pärast peaprokurörita. Võimalik, et kuni järgmiste valimisteni.