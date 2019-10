Kalev või Zenit, üks jääb esinelikusse

Kui kõik käiks matemaatika põhjal, tähendaks see, et Kalev alistaks täna Zeniti. Õnneks või kahjuks korvpallis matemaatika ei loe. Zeniti hooajaalgus pole küll kõige lihtsam olnud, ent ometi on võetud juba mitu väga väärtuslikku võitu. Euroliigas kaotati debütandina küll alustuseks suurelt nii Berliini Albale kui ka Barcelonale, ent reedel saadi Pireuses lisaajal ülimagus 77:68 võit sealse Olympiakose üle. Ning VTB liigast on kirjas punkt Moskva CSKA üle – sel hooajal on juba maha murtud nii valitsev kui ka mõne aasta tagune Euroliiga võitja!