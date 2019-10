Kalju lükkas Flora tiitlipeo edasi

Tellijale

Flora peatreener Jürgen Henn reageeris arvulisse vähemusse jäämisele sellega, et saatis keskväljal tegutsenud Vladislav Kreida keskkaitsesse. EM-valikmängus Valgevenega Eesti koondise eest korraliku mängu teinud 20-aastane floralane vajas kümmet minutit, et end uude rolli sisse elada ning sai suures plaanis tööga hakkama. Väike kogemus keskkaitsjana oli Kreidal olemas, sest kolme aasta eest Flora esindusmeeskonnaga liitudes pidi ta treeningutel just seal mängima.