Kadri Kuulpak: naabrite laps joodikute keskel – so what?

Hruštšovkas elades on kerge anonüümseks jääda. Kuid sellele ei saa lootma jääda. Ma isegi ei tea, millised mu naabrid välja näevad, kuid nende juures toimuv on ka minu asi. Mõelda vaid, et pool sajandit tagasi oli avalik huvi, et kõik lapsed saaksid kuus klassi haridust, nõukogude ajal juba seitse klassi haridust, nüüd on kohustuslik ennast üheksast klassist läbi vedada. Niisamuti on täna kogu ühiskonna asi, et keegi teise vastu koduseinte vahel kätt ei tõstaks.