Andres Sutt: ees paistavad päris keerulised ajad

Ajaloost on teada, et majandustsükli pöördepunktide etteaimamine on keerukas ning reeglina osutub prognoos tegelikkusest optimistlikumaks. 2020. aastale ette vaadates on võtmeküsimus, kas maailmamajanduse pöördepunktist saab majanduse murdepunkt, kirjutab riigikogu liige, endine Eesti Panga asepresident Andres Sutt (Reformierakond).