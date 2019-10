Tellijale

Registreeritud kuritegude vähenemine on tagasi vaadates olnud uskumatult kiire ja vääramatu. Kui 2005. aastal registreeris politsei Eestis päevas keskmiselt 152 kuritegu, siis mullu enam kui kaks korda vähem – 74. Märkimisväärselt on vähenenud ka väärtegude arv.

Selle aja jooksul on Eestis toimunud palju olulisi muutusi, millel on kindlasti olnud kuritegevuse vähenemisele oma mõju, kuid täpsemaid vastuseid pakkuvaid teadustöid pole selles valdkonnas juba ammu tehtud. Küll aga võib nentida, et kuritegevuse vähenemine pole vaid Eesti fenomen, vaid iseloomustab viimastel kümnenditel peaaegu kogu läänemaailma.