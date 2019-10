Erkki Koort: ei ole kuritegevust vanadele meestele

Tellijale

Kuritegevuse vähenemist Eestis on mõjutanud nii seadusemuudatused kui ka noorte meeste arvu vähenemine. Enim on sellele ilmselt kaasa aidanud aga majanduskasv. Varavastased kuriteod on ikka veel suurima osakaaluga kuritegevuse liik ning kui nende arv väheneb, siis kahaneb ka kuritegude koguarv. Teised kuritegevuse liigid mõjutavad üldarvu tunduvalt vähem. Vähemalt 21. sajandi esimestel aastakümnetel on see veel nii.