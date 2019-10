Erki Loigom: Trumpi taganemine Süürias – võimalus Kim Jong-unile?

Tellijale

Siinkirjutaja tunnetuse järgi on välispoliitika Trumpi silmis tüütu, kuid vajalik sisepoliitiline tööriist. Palju koduturule mõeldud kõlavaid ja globaalseid sõnumeid, kuid ei ühtegi käegakatsutavalt käima lükatud sisulist algatust. Kõigest palju riskantset segadust. Kindlasti tuleb Trumpi ajastul eristada Ameerika globaalses tegevuses Trumpi ideid ja Ameerika reaalset tegutsemist, kus just praegu Süürias toimunud tegelik taandumine on tekitanud Ameerika kaitsepoliitikat ellu viivates ametnikes ja sõjandusringkondades märkimisväärset pahameelt ülemjuhataja otsuste üle. Isegi Washingtonis ei jookse veelahe arutelus presidendi otsuse üle mitte harjumuspärast joont pidi demokraatide ja vabariiklaste vahel. Meenutagem, et Trumpi lähikonnast on just Süüria kavade tõttu lahkunud kaitseminister James Mattis.